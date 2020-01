Qualifikation für Olympia 2020

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Vize-Europameister Slowenien verlor das Team von Bundestrainer Andrea Giani am Dienstagabend (07.01.2020) mit 2:3 (34:32, 20:25, 25:19, 21:25, 12:15) und vergab die Chance auf den vorzeitigen Gruppensieg.

"Es ist trotzdem ein Lächeln im Gesicht. Wir hätten auf jeden Fall gerne gewonnen" , sagte Kapitän Lukas Kampa. "Es ist gut, dass alle auf dem Feld waren, dass alle lange gespielt haben." Die ersten beiden Spiele gegen Tschechien und Belgien hatte das deutsche Team noch ohne Satzverlust gewonnen.

Trotz der Niederlage ist die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes ( DVV ) für das Halbfinale qualifiziert. Dort trifft sie am Donnerstag (09.01.2020) auf Bulgarien, Frankreich oder Europameister Serbien.

Schonzeit für Grozer

Gegen Slowenien musste die deutsche Mannschaft ohne Georg Grozer auskommen. Der 35-Jährige klagte nach dem Sieg gegen Belgien am Montag (3:0) über Schmerzen in der rechten Wade und wurde deshalb geschont. Giani hatte vor Spielbeginn aber leichte Entwarnung gegeben: "Bei Georg ist soweit alles in Ordnung. Wir sind positiv gestimmt, dass er Donnerstag wieder auflaufen kann."

Der Bundestrainer konnte sich die Rotation erlauben, da sich seine Mannschaft schon vor dem Kräftemessen mit seinem früheren Team auch rechnerisch für das Halbfinale qualifiziert hatte. So rutschten Simon Hirsch für Grozer, Tobias Krick für Marcus Böhme und Ruben Schott für Denis Kaliberda in die Startformation. Grozer begleitete seine Teamkollegen noch in die Halle, ehe er das Duell später im Hotel weiter verfolgte.

