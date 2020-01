Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am Mittwoch (08.01.2020) mit 3:1 (33:31, 26:24, 24:26, 25:22) gegen Belgien durch und steht nach zwei Siegen mit großer Wahrscheinlichkeit in der Runde der letzten Vier. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) nach einem spielfreien Tag am Freitag auf Kroatien (13.30 Uhr).

Kampf um Tokio

Mit der Maximalausbeute von sechs Punkten ist die deutsche Mannschaft in der Gruppe B nur noch rein rechnerisch von den ersten beiden Rängen zu verdrängen. Beim Turnier in den Niederlanden kämpfen bis Sonntag acht Mannschaften um das Ticket für Tokio, nur der Sieger darf zu den Sommerspielen (24. Juli bis 9. August).