Der Traum der deutschen Volleyballerinnen von der vierten Olympia-Teilnahme ist geplatzt. Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag im Finale des Qualifikationsturniers im niederländischen Apeldoorn der Türkei klar mit 0:3 (17:25, 19:25, 22:25). Damit ist bei den Sommerspielen in Tokio keine deutsche Volleyball-Mannschaft dabei, die Männer hatten das Ticket ebenfalls verpasst.

Ausgerechnet im entscheidenden Spiel am Sonntag (12.01.2020) knüpfte die deutsche Mannschaft nicht an ihre bis dahin hervorragenden Turnierleistungen an. Die vom früheren Bundestrainer Giovanni Guidetti trainierten Türkinnen erwischten einen Superstart, die Deutschen fanden kaum Mittel, kämpften sich aber Punkt für Punkt in die Partie. Es blieb im ersten Satz allerdings bei einem Rückstand, den die Koslowski-Sechs nicht mehr aufholte.

Koslowski schwört sein Team nochmal ein