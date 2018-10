Volleyball-WM - Deutschland eine Runde weiter

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich am viertem Spieltag der ersten Gruppenphase gegen Mexiko mit 3:0 (25:19, 25:17, 25:22) durch. "Wir haben in den letzten drei Spielen sehr konstant unsere Leistung aufs Feld gebracht. Das war schon sehr stark von uns ", sagte der sonst eher zurückhaltende Bundestrainer.

In einem ausgeglichenen ersten Satz tat sich das Team um Spielführerin Maren Fromm am Mittwoch (03.10.2018) in Yokohama zunächst schwer. Mexiko überzeugte mit einer stabilen Annahme und Risikoaufschlägen, Deutschland fehlte ein wenig Druck im Aufschlag. Erst zum Ende des Durchgangs fand Koslowskis Team richtig ins Spiel und setzte sich entscheidend ab. Danach konnte der Weltranglisten-26. den deutschen Frauen kaum noch etwas entgegensetzen. Das DVV-Team wurde seiner Favoritenrolle gerecht, der klare Sieg geriet nie in Gefahr.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Jetzt wollen wir unter die Top Ten"

"Unser erstes Ziel war das Erreichen der Zwischenrunde, jetzt wollen wir unter die Top Ten kommen" , sagte Diagonalangreiferin Louisa Lippmann. Die 24-Jährige war erneut Topscorerin ihres Teams. Die jeweils vier besten Mannschaften von insgesamt vier Sechsergruppen kommen eine Runde weiter.

Zum Abschluss der ersten Gruppenphase trifft Deutschland am Donnerstag auf Gastgeber Japan. "Gegen Japan wollen wir unsere Chance nutzen, auch wenn sie bislang hier überragend gespielt haben", sagte Koslowski: "Wir können frei aufspielen, und das müssen wir auch. Wir haben nichts zu verlieren."

Mit einem weiteren Erfolg könnten sich die Deutschen eine noch bessere Ausgangsposition für die zweite Gruppenphase verschaffen. Dort kämpfen die 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen um die Plätze in der Top-6-Runde. Dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinalteilnehmer ermittelt.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 03.10.18, 22.50 Uhr

sid | Stand: 03.10.2018, 12:15