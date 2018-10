Volleyball-WM

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag am Montag (08.10.2018) in Nagoya/Japan den Serbinnen mit 0:3 (14:25, 20:25, 20:25). Am Vortag hatte Deutschland mit einem 3:2 gegen Brasilien noch für eine große Überraschung gesorgt.

Chancenlos gegen Serbien

Wieder einmal waren Louisa Lippmann (11 Punkte) und Jennifer Geerties (10) die erfolgreichsten deutschen Angreiferinnen. Dennoch stand am Ende die dritte Endrunden-Niederlage. Europameister Serbien hat bei dieser WM noch keinen Satz abgegeben. "Sie sind momentan absolute Spitze", sagte Koslowski über den Titelfavoriten.

Aussichten auf nächste Runde schlecht

In der Zwischenrunde spielen zurzeit die 16 verbliebenen Mannschaften in zwei Achtergruppen um die Plätze in der Top-6-Runde. Dann werden in zwei Dreiergruppen die Halbfinal-Teilnehmer ermittelt.

Ziel der DVV-Auswahl bei der WM ist ein Platz in den Top 10, die Top-6-Runde wird sie aber wohl verpassen. Nach sieben Spielen hat Deutschland mit vier Siegen und drei Niederlagen 11 Punkte auf dem Konto. Damit liegt das Team in der Gruppe E derzeit auf dem fünften Platz hinter Serbien (21), den Niederlanden (17), Brasilien (16) und Japan (15) sowie vor der Dominikanischen Republik (10), Puerto Rico (6) und Mexiko (3).

Nach einem spielfreien Tag trifft Deutschland am Mittwoch (10.10.2018/9:10 Uhr) auf Puerto Rico. Zum Abschluss folgt die Dominikanische Republik (Donnerstag, 6.25 Uhr).

Stand: 08.10.2018, 08:57