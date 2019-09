Die Enttäuschung bei Deutschlands Volleyballern war im ersten Moment groß. Nach dem Gewinn von EM-Silber vor zwei Jahren verpasste die Mannschaft diesmal den Einzug ins Halbfinale bei der EM, die in Belgien, Frankreich, der Niederlande und Slowenien stattfindet.

Kampa: "Wir haben verdient verloren"

Über die eigene Leistung beim 0:3 (19:25, 21:25, 18:25) im Viertelfinale gegen Weltmeister Polen mussten sich die Deutschen jedoch nicht wirklich ärgern.

"Wir haben schon unsere Grenzen aufgezeigt bekommen, was im Grunde genommen keine Schande ist, so wie Polen im Moment spielt" , sagte Kapitän Lukas Kampa nach dem Spiel am Montagabend (23.09.2019) im niederländischen Apeldoorn. "Wir haben verdient verloren."

EM 2021 erreicht, Olympia 2020 im Blick

Nach einer durchwachsenen Vorrunde hatten sich die deutschen Spieler in der K.o.-Phase gesteigert. Mit dem Erreichen des Viertelfinales haben sie sich zudem automatisch für die EM 2021 qualifiziert. Der beherzte Auftritt gegen Polen macht darüber hinaus Mut für die Olympia-Qualifikation im Januar in Berlin.