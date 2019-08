Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich in Bratislava gegen die Schweiz locker mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) durch. Die nächsten Gegner in der Gruppe D sind Spanien am Samstag (24.08.19), Rekord-Weltmeister Russland (Montag), Gastgeber Slowakei (Dienstag) und Weißrussland (Mittwoch).

Je vier Teams kommen ins Achtelfinale

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes ( DVV ), die letztmals bei der Heim- EM 2013 Silber gewonnen hatte, präsentierte sich stark und kam gegen den Außenseiter aus der Schweiz kaum in Bedrängnis. In der Vorrunde wird in vier Sechsergruppen gespielt, jeweils vier Teams kommen ins Achtelfinale.

Co-Gastgeber bei der Europameisterschaft sind die Türkei, Polen, Ungarn und die Slowakei, mit 24 Mannschaften gibt es ein Rekordteilnehmerfeld. Auch die Achtelfinals werden in den vier Ausrichterländern ausgetragen, ab dem Viertelfinale wird in Polen und der Türkei gespielt, ab der Runde der besten Vier ausschließlich in der Türkei. Das Finale findet am Sonntag (8. September) in Ankara statt.

