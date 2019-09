Das Team von Bundestrainer Andrea Giani bezwang den Co-Gastgeber in Apeldoorn Co-Gastgeber nach einer phasenweise bärenstarken Leistung mit 3:1 (25:17, 25:22, 30:32, 25:23) und ist damit nur noch zwei Siege vom selbstgesteckten Medaillenziel entfernt.

In der Runde der letzten Acht trifft die deutsche Mannschaft am Montag (23.09.19) an selber Stelle auf Weltmeister Polen mit dem früheren Bundestrainer Vital Heynen oder Gruppengegner Spanien.

Medaillenambitionen untermauert

Gegenüber der schwachen Gruppenphase mit drei Niederlagen aus fünf Spielen zeigte die deutsche Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung und untermauerte ihre Ambitionen auf die zweite EM-Medaille nach 2017 eindrucksvoll. Damals hatte das DVV-Team Silber geholt.

Die EM findet 2019 erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen und in vier Ländern statt. Als Co-Gastgeber treten neben den Niederlanden auch Frankreich, Belgien und Slowenien auf.

sid | Stand: 21.09.2019, 18:17