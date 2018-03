32. Pflichtspielsieg in Folge

Bei Berlin stand dabei Stelian Moculescu an der Linie. Der Trainer hatte bis 2016 stolze 19 Jahre in Friedrichshafen gearbeitet und 2007 sogar die Champions League gewonnen, was ihm den Titel "Europas Trainer des Jahres" einbrachte.

Moculescus Nachfolger am Bodensee wurde der frühere Bundestrainer Vital Heynen. Der Belgier ist aktuell mit dem VfB seit 32 Pflichtspielen ungeschlagen.

Das Rückspiel in Friedrichshafen findet am 22. März statt, am kommenden Sonntag (18.03.18) geht es dort zwischen beiden Mannschaften zudem um Bundesligapunkte. Der Sieger der Begegnung in der Königsklasse zieht in die Runde der besten sechs Teams ein, in der die Teilnehmer des Final Four (12./13. Mai) ermittelt werden. Gastgeber Zenit Kasan ist automatisch qualifiziert.

