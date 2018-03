Nach 20 Hauptrunden-Spieltagen biegt die Volleyball-Bundesliga auf die Zielgerade. Am Mittwoch (28.03.2018) starten die Play-offs. Friedrichshafen erwartet Bühl, Berlin muss gegen Lüneburg ran, die United Volleys Rhein-Main spielen gegen Herrsching und Düren gegen die Alpen Volleys Unterhaching. Im Viertelfinale und im Halbfinale sind drei Siege zum Weiterkommen nötig, im Finale wird im Modus "best of five" gespielt. Spätestens am 9. Mai steht der deutsche Meister fest. Die nach der Hauptrunde besser platzierten Teams haben im entscheidenden Spiel Heimrecht.

Friedrichshafen der große Favorit

Die Meisterschaft scheint schon vor dem Start der Play-offs entschieden. Der VfB Friedrichshafen hat in dieser Saison noch kein einziges Spiel verloren - nicht in der Bundesliga, nicht im Pokal und auch nicht in der Champions League. 35 Spiele in Serie haben die Häfler gewonnen und in der Liga dabei gerade mal neun Sätze abgegeben. Wie groß sie Favoritenrolle ist, zeigen die Spiele gegen Berlin. Der Meister und ärgste Konkurrent verlor in dieser Saison alle fünf direkten Duelle.

Bühl hofft auf Yanagida

Der TV Bühl will die Übermannschaft vom Bodensee im Viertelfinale zumindest ärgern. Alles andere wäre eine Riesen-Sensation. Die Bühler haben erst zuletzt im Pokalfinale erleben müssen, was es heißt, wenn der VfB ernst macht. Damals setzte es im Endspiel von Mannheim ein klares 0:3. Die Hoffnungen ruhen auf dem Japaner Masahiro Yanagida. Dem gelangen seinerzeit 13 Punkte gegen Friedrichshafen, und er wurde trotz der Niederlage zum Spieler des Spiels gewählt.

Berlin hat eine Rechnung offen

Berlins neuer Trainer Stelian Moculescu

Titelverteidiger Berlin und der neue Erfolgstrainer Stelian Moculescu müssen im Viertelfinale gegen Lüneburg ran. "Mit denen haben wir noch eine Rechnung offen" , sagt Mittelblocker Graham Vigrass. Das bisher letzte Aufeinandertreffen mit den Lüneburgern in der Bundesliga endete für die Volleys vor sieben Wochen mit einem 0:3-Debakel. Dennoch sind die Berliner Favorit. Seit dem Aufstieg der SVG haben sie alle fünf Heimspiele gegen den Konkurrenten gewonnen.

Lüneburg hofft auf erneuten Coup

Die Lüneburger hoffen nach dem jüngsten 3:0 gegen Berlin auf eine weitere Überraschung in den Play-offs. In Hamburg setzten sie zudem auf die Unterstützung der Fans. "Mit einem vollen Haus und der besten Stimmung in der Liga wird alles möglich sein" , sagt Libero Tyler Koslowsky. Lünebug sei gerne der Außenseiter, der Druck liege schließlich bei den Berlinern, so heißt es. Nach dem Aus in Pokal und Champions League ist die Meisterschaft die letzte Titelchance für die Volleys.

United Volleys Rhein-Main stellen "alles auf Null"

Genau wie im vergangenen Jahr wollen die United Volleys Rhein-Main ins Halbfinale - und wieder heißt der Gegner Herrsching. Damals gab es zwei klare Siege. Das sah in den Begegnungen der laufenden Saison etwas anders aus. "Das waren ganz enge Spiele. Deshalb dürfen wir uns jetzt nicht auf dem Ergebnis der Normalrunde ausruhen, sondern müssen alles auf Null stellen und voll konzentriert in die Partie gehen", fordert deshalb Trainer Michael Warm. Selbstbewusstsein sollte den Volleys geben, dass sie beim Auswärtsspiel am Ammersee das Kunststück vollbrachten, einen 0:2-Satzrückstand noch in einen Sieg zu verwandeln.

Herrsching "gut im Saft"

Der selbst ernannte "geilste Klub der Welt" tritt selbstbewusst beim Tabellen-Dritten aus Frankfurt an. "Wir sind gut im Saft. Wir wollen weiterkommen, wir wollen ins Halbfinale. Um etwas zu holen, müssen wir jetzt alles rausholen" , sagt Herrschings Trainer Max Hauser. Fakt ist, dass sich die Bayern in der Bundesliga etabliert haben. Der Abstand als Sechster zu den United Volleys betrug in der Hauptrunde gerade man sieben Punkte. Die Bayern können ihr Heimspiel allerdings nicht In ihrer angestammten Nikolaushalle austragen, sie müssen nach Vilsbiburg ausweichen.

Düren gegen den Angstgegner

Völlig offen ist die Serie zwischen Düren und den Alpen-Volleys Unterhaching. Es ist das Duell Vierter gegen Fünfter, beide Teams trennte in der Tabelle nur ein Punkt. Das Momentum liegt bei den Gästen. Abgesehen vom VfB Friedrichshafen sind sie die einzige Mannschaft, gegen die Düren in der Hauptrunde beide Spiele verloren hat. Die beiden Pleiten in der Liga gegen den Neuling waren äußerst knapp, beide Spiele endeten 2:3. "Das zählt jetzt alles nicht mehr" , sagt Dürens Trainer Stefan Falter, doch er weiß: "Wir treffen auf ein erfahrenes, gut eingespieltes und kompaktes Team."

Alpen-Volleys mit breiter Brust

Wegen der beiden Hauptrunden-Siege war Düren so etwas wieder Wunschgegner des deutsch-österreichischen Bundesliga-Neulings. Auch wenn man das dort nicht so offen sagt. "Es wird ein schweres Spiel. Dass wir zweimal gewonnen haben, bedeutet nichts. Es waren zwei knappe Siege" , sagt Trainer Stefan Chrtiansky. Er hofft, dass seine Mannschaft am Ende dennoch die Nase vorn hat: "Das Selbstvertrauen der Jungs ist sehr groß und mittlerweile haben sie auch gezeigt, dass sie in schwierigen Situationen die Nerven bewahren."

sid/dpa/vdv | Stand: 27.03.2018, 12:53