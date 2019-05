Im entscheidenden fünften Spiel gewannen die Berliner am Sonntag (12.05.19) vor 3810 Zuschauern in der ausverkauften Arena gegen den Dauerrivalen vom Bodensee 3:2 (25:17, 25:21, 19:25, 23:25, 16:14). Rekordmeister VfB Friedrichshafen, als Hauptrundenerster Favorit im Finale, konnte den Heimvorteil nicht nutzen und verlor die Serie 2:3. Berlin holte den Titel zum siebten Mal in den vergangenen acht Jahren.

Heynen verlässt den VfB und ist zukünftig nur noch Nationaltrainer von Weltmeister Polen.

sid/dpa | Stand: 12.05.2019, 17:00