Video: Tischtennis-EM - Deutsche Damen in Top-Besetzung

Sportschau. . 03:17 Min. . Das Erste.

Weil die Verbände unterschiedliche Regeln haben, können Deutschlands Tischtennis-Damen nicht bei jedem Turnier in Top-Besetzung antreten. Bei der EM in diesem Jahr aber dürfen auch Spielerinnen mit deutschem Pass antreten, die nicht in Deutschland geboren sind. | video