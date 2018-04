Noch vier Verletzte in Lebensgefahr

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Münster schwebten am Dienstagmittag noch immer vier weitere Menschen in Lebensgefahr. Insgesamt wurden am Samstagnachmittag 25 Menschen verletzt.

NRW-Sozialminister Laumann fordert Hilfe für Opfer

NRW -Gesundheits- und Sozialminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) hat unterdessen gefordert, dass die Opfer der Amokfahrt in Münster Ansprüche auf Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz erhalten.

Er erinnert an eine Härtefallausgleichsregelung, die es auch den Opfern des Attentats vom Berliner Breitscheidplatz ermöglichte, nach dem Gesetz entschädigt zu werden. "Gleiches muss nun auch für die Betroffenen der Geschehnisse in Münster gelten" , so Laumann gegenüber dem WDR . "Wer Opfer einer so schrecklichen Tat geworden ist, soll wissen: Staat und Gesellschaft lassen sie nicht allein."

Stand: 10.04.2018, 16:16