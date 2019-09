Turn-WM in Stuttgart: Weltmeisterin Schäfer nicht im Kader

Pauline Schäfer, aktuelle Weltmeisterin am Schwebebalken, gehört nicht zum deutschen Kader für die Turn-WM in Stuttgart. Nach dem Gewinn der Goldmedaille 2017 zerbrach das Verhältnis zu Ihrer Trainerin, sie übt in Chemnitz nun in der Männerhalle. Die Bundestrainerin entschied sich nun für Schäfers Trainingspartnerin Sophie Scheder.