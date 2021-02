Missbrauchsvorwürfe im Turnen

Die Gruppe, angeführt von Jennifer Pinches, eine von drei Olympia-Teilnehmerinnen 2012, kündigte die Sammelklage in einem Brief an. Gefordert werden eine formale Entschuldigung, Entschädigungen und verbesserte Richtlinien für Trainer. Athletinnen zwischen sechs und 23 Jahren sei von Trainern "unangemessene physische Gewalt" widerfahren. Es habe auch "unbegründete" Maßnahmen beim Gewichtsmanagement gegeben, hieß es in der Mitteilung.

Britisches Turnen: "Podiumsplätze standen über Menschen"

Bereits Ende des vergangenen Jahres war Jane Allen, Vorstandsvorsitzende des Turnverbandes, wegen des Skandals zurückgetreten. Laut Top-Turnerin Pinches, die nach der Teilnahme an den Sommerspielen in London 2012 aufgehört hatte, standen im britischen Turnen zu lange "Podiumsplätze über Menschen. Das ist nur der Anfang tiefgreifender Veränderungen, die wir fordern", so Pinches. Sie wolle für Gerechtigkeit kämpfen.

Turnerinnen mit "Fat Suit" gedemütigt

Der Brief beklagt eine "Kultur des Bodyshaming", die im britischen Turnen verankert sei. Von Turnerinnen im Teenager-Alter sei verlangt worden, sich auf ein vorgeschriebenes Gewicht runter zu hungern. Anderenfalls hätten sie eine Bestrafung erhalten oder einen "Fat Suit" tragen müssen, zitierte der Guardian aus der Klageschrift.

British Gymnastics hält sich zu Vorwürfen bedeckt

British Gymnastics reagierte am Freitag mit einem Statement: "Wir haben den Brief am Nachmittag des 25. Februar erhalten. Es wäre nicht angemessen oder allen Parteien gegenüber fair, wenn wir irgendeinen Kommentar abgeben würden, bevor wir nicht die Gelegenheit hatten, ihn vollständig zu prüfen", hieß es in der Mitteilung.

Pinches ist Gemeinschaftsdirektorin der Gruppe "Gymnasts for Change" (Turner für Veränderung). Claire Heafford, Direktorin der Kampagne, sagte: "Es geht nicht um ein paar faule Äpfel. Es geht um jahrzehntelangen systematischen Missbrauch."

Missbrauchsvorwürfe auch in Deutschland und den Niederlanden

Auch in Deutschland haben mehrere Athletinnen, darunter Weltmeisterin Pauline Schäfer, im vergangenen Jahr schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Chemnitzer Olympiastützpunkt-Trainerin Gabriele Frehse publik gemacht. Es geht um mentale Demütigung, Einschüchterung und Training unter Schmerzen.

In den Niederlanden leitete das nationale Sportgericht, im vergangenen Dezember Untersuchungen gegen 25 Kunstturn-Trainer ein. Alle werden der psychischen oder physischen Misshandlung verdächtigt.

Zuvor hatte der ehemalige Turn-Nationaltrainer Gerrit Beltman im vergangenen Sommer in einem Interview zugegeben, dass er vor allem junge Turnerinnen erniedrigt und eingeschüchtert habe. Im Zuge der Untersuchungen hatte der Turnverband auch die Nationaltrainer der Damen suspendiert.

Nach einem Bericht des "Spiegel" war der niederländische Coach Beltman auch beim TuS Chemnitz-Altendorf angestellt..

sid/dpa/red | Stand: 26.02.2021, 19:00