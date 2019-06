Sebastian Kienle: "Mit Hinterherlaufen schlägst du Jan auch nicht"

Sportschau. . 03:44 Min. . Das Erste.

Sebastian Kienle läuft sich bei der Triathlon-EM in Frankfurt am Main eine Scherbe in den Fuß und wird dennoch Zweiter. Der 34-Jährige zwischen Enttäuschung und Zufriedenheit und lobt seinen größten Kontrahenten.