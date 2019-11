Audio: Mit "90 Minuten Powerfußball" gegen Zuschauerleere

Sportschau. . 02:22 Min. . ARD. Von WDR-Reporter Burkhad Hupe.

Die Bedingungen für gut besuchte Länderspiele in Deutschland könnten aktuell kaum schlechter sein: herbstliche Kälte, suboptimale Anstoßzeiten, keine hochkarätigen Gegner. Zudem wird man als Fußballfan nur so mit Fußballpartien "befeuert", was nicht gerade zuträglich ist für voll Stadien. | audio