Ironman Frankfurt: Lange, Frodeno und Kienle wollen siegen

Am Sonntag findet in Frankfurt die Ironman-EM statt. Mit Patrick Lange, Jan Frodeno und Sebastian Kienle gehen gleich drei deutsche Favoriten an den Start. Für Weltmeister Lange wäre es der erste Sieg in Frankfurt.