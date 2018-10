Langes "Mind-Setup" schon im Hawaii-Modus

Never change winning team, heißt es im Fußball. Und im Triathlon? Vielleicht sowas wie: Ändere bloß nichts an deiner Vorbereitung, wenn du beim Ironman Hawaii als Titelverteidiger antrittst. "Wir haben uns entschlossen, beim altbewährten Konzept zu bleiben", sagt Patrick Lange vor dem härtesten Wettkampf der Saison am kommenden Samstag (ab 18.25 Uhr im sportschau.de-Liveticker).

Heißt im Klartext: "Das tun, was die letzten zwei Jahre auch funktioniert hat", als der gebürtige Nordhesse 2017 völlig überraschend Weltmeister wurde oder bei seinem Hawaii-Debüt 2016 auf den dritten Platz lief. Der größte Vorteil, wenn man sich vorbereitet wie immer: Das "Mind-Setup", wie Lange es nennt, stimmt. "Mein Kopf ist relativ gelassen. Ich freue mich auf das Rennen, die Form ist nicht allzu schlecht."