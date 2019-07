Mixed-WM in Hamburg: Rang zwei für deutsche Triathleten

Das deutsche Team ist bei der Triathlon-WM in der Mixed-Staffel Zweiter geworden. In der Besetzung Laura Lindemann (Potsdam), Valentin Wernz (Tuttlingen), Nina Eim (Itzehoe) und Justus Nieschlag (Saarbrücken) ließen die Gastgeber am Sonntag in Hamburg lediglich Titelverteidiger Frankreich den Vortritt.

Der deutsche Schlussstarter Nieschlag kam vier Sekunden hinter dem französischen Weltranglisten-Ersten Vincent Luis ins Ziel. Das DTU-Team erreichte eine Zeit von 1:20:22 Stunden und verwies Ex-Weltmeister Australien (1:20:43) deutlich auf Rang drei.

2020 erstmals olympisch

Der Wettbewerb über 300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren, 1,7 Kilometer Laufen gehört 2020 in Tokio erstmalig zum Programm der Olympischen Spiele.

red/dpa/sid | Stand: 07.07.2019, 10:53