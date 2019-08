Sportkletterer Megos für Olympia qualifiziert

Bei den Weltmeisterschaften im japanischen Hichioji zog der 26 Jahre alte Erlanger, der zuvor in den Einzelwettbewerben schon Silber in der Disziplin Lead gewonnen hatte, als Bester in das Achter-Finale des Kombinationswettbewerbs ein. "Das ist wirklich krass, wirklich abgefahren" , sagte Megos.

Die ersten sieben des Final-Wettkampfs am Mittwoch (21.08.2019) sind bei Olympia automatisch startberechtigt, da aber unter den acht Finalisten drei Japaner sind und jede Nation nur zwei Teilnehmer zu Olympia schicken darf, ist Megos die Teilnahme im kommenden Jahr in Tokio bereits sicher. "Jetzt kann ich das Finale am Mittwoch ganz entspannt angehen" , sagte er zufrieden. Megos gilt als einer der drei besten Kletterer weltweit am Naturfels.

Vom Erfolg selbst überrascht

In Tokio werden nur im "Olympic Combined", bei dem die Disziplinen Speed, Bouldern und Lead an einem Tag geklettert werden, Medaillen vergeben. Megos hat in diesem Wettbewerb beste Chancen - trotz seiner Schwäche im von ihm ungeliebten Speed. Im schnellstmöglichen Aufstieg an einer 15 Meter hohen Wand belegte er in der Qualifikation Rang 17, in den Disziplinen Bouldern und Lead war er jeweils der Beste der für die Qualifikation zugelassenen 20 Starter.

"Ganz ehrlich" , sagte Megos nach der Qualifikation, "mit diesem Ergebnis hätte ich selbst am allerwenigsten gerechnet, insbesondere beim Bouldern. Die Chance, dass ich dort unter die ersten Drei komme, war minimal." Doch beim Klettern in Absprunghöhe ohne Seil war er dann ebenso herausragend wie anschließend beim Lead, dem sogenannten Vorstieg mit Seil. Der mitfavorisierte Tscheche Adam Ondra erlebte dagegen ein Debakel und verpasste auf Rang 18 das Finale deutlich.

Flohé und Hojer verpassen Qualifikation

Nicht so gut lief es auch für Megos' Mannschaftskollegen. Yannick Flohé (Essen), der zuvor in den Einzelwettbewerben Bronze im Bouldern gewonnen hatte, sowie Jan Hojer (Köln), WM-Dritter 2018 im "Olympic Combined", verfehlten das Achter-Finale auf den Rängen elf und 17. Sie haben jedoch noch die Möglichkeit, sich den zweiten freien Olympiastartplatz Ende November bei einem Wettkampf in Toulouse/Frankreich oder bei der EM im April 2020 in Moskau zu erklettern.

sid/dpa | Stand: 20.08.2019, 12:19