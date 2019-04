Zugegeben: Wenn man unter den besten 50 steht, ist man eigentlich schon Weltspitze – zumindest mal in der erweiterten – und besser als viele andere. Nina Mittelham hat den Sprung unter diese besten 50 mit starken Leistungen geschafft. Nun will die 22-Jährige den nächsten Karriereschritt machen. "Das nächste Ziel ist die Top 40, dann irgendwann die Top 20 und wenn dann noch was geht, die Top 10. Je schneller, desto besser natürlich" , gibt sie schmunzelnd die Richtung vor.

Großer Erfolg im Jugendbereich

Schon früh war bei Mittelham viel Talent zu sehen: Mit zwölf Jahren wechselt sie von ihrem Heimatklub Willich nach Uerdingen in die 3. Damen-Bundesliga. Mit 14 Jahren schlägt sie für den Neusser Klub Holzbüttgen bereits in Deutschlands zweithöchster Damenklasse auf, räumt auf den deutschen Jugendmeisterschaften alle Goldmedaillen ab und wird mit der Schülerinnen-Mannschaft der DJK Holzbüttgen ebenfalls Meister. "Dieser Meistertitel war die Belohnung für eine intensive Jugendarbeit", sagt damals beispielsweise der heutige Klub-Vorsitzende Stefan Vollmert.

Nina Mittelham im Jahr 2011 als 13-Jährige bei der DJk Holzbüttgen

Was folgt, ist ein Siegeszug Mittelhams durch die Jugendklassen in ganz Europa. Spätestens mit dem Dreifach-Triumph bei den Europameisterschaften 2013 gilt Mittelham als eines der größten Talente in Europa und knackt erstmals die Top 100 der Weltrangliste. "In der Jugend legt man die Grundlagen, von denen man später extrem profitiert" , analysiert die Nationalspielerin ihre eigene Jugendzeit.

Absolute Weltspitze weit weg

Inzwischen hat sich die gebürtige Willicherin weiter vorgearbeitet und feierte inbesondere innerhalb des letzten Jahres mit dem Doppel-Titel bei der EM in Alicante mit Kristin Lang sowie dem zweifachen Erfolg bei der DM 2019 Erfolge, die das Selbstvertrauen stärken. Doch der Weg in die absolute Weltspitze ist weit, deutlich weiter als bei den männlichen Kollegen. Wie weit es für die Deutschen geht, hängt ein bisschen von der Auslosung ab. Bei den Damen hat Europe-Top-16-Gewinnerin Petrissa Solja die beste Setzposition und könnte trotzdem früh auf eine starke Akteurin aus Fernost treffen – kommen doch die besten 15 Spielerinnen der Welt allesamt von dort.