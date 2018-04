Tischtennis – gute Gründe für deutsches Team-Gold

Rosskopf: "Haben die Chance aufs WM-Finale"

Timo Boll vorzeitig raus, Dimitrij Ovtcharov verletzt – Überraschungshalbfinalist der German Open in Bremen wurde Patrick Franziska: Die Generalrobe für die Tischtennis-WM in fünf Wochen in Schweden verlief für die deutschen Spieler durchwachsen. Bundestrainer Jörg Rosskopf ist dennoch optimistisch, dass seine Leistungsträger pünktlich in Bestform sein werden. | radiobremen