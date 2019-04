Tischtennis-WM - Einzel-Aus für Patrick Franziska

Der Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken verlor am Mittwochmittag (24.04.2019) in Budapest nur drei Stunden nach seinem ersten Mixed-Einsatz des Tages in 1:4 Sätzen gegen den Weltranglisten-Sechsten Lee Sangsu aus Südkorea.

Dennoch zwei Medaillen möglich

Trotz dieser Niederlage hat der 26-Jährige bei diesen Weltmeisterschaften immer noch zwei Chancen auf eine Medaille: Im Mixed spielt er zusammen mit Petrissa Solja am Mittwochabend um 19.45 Uhr im Viertelfinale gegen Masataka Morizono und Mima Ito aus Japan. Im Achtelfinale des Doppel-Wettbewerbs treffen der Weltranglisten-18. und sein Partner Timo Boll bereits um 18.45 Uhr auf die beiden Franzosen Tristan Flore und Emmanuel Lebesson.

Durch Franziskas Aus können die deutschen Herren auch nicht mehr ihr Ergebnis von den vorangegangenen Titelkämpfen 2017 in Düsseldorf mit drei Achtelfinalisten erreichen. Nach Franziska spielen am späteren Mittwochnachmittag noch der Weltranglistenfünfte Timo Boll (Düsseldorf) und der ehemalige Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) um Plätze im Einzel-Achtelfinale.

sid/dpa | Stand: 24.04.2019, 14:00