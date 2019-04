Zwar zog der Weltranglistenfünfte am Dienstag (23.04.2019) mit deutlicher Mühe ebenso in die zweite Runde ein wie Europe-Top-16-Sieger Dimitrij Ovtcharov und drei weitere Asse des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), doch gleich vier Niederlagen sorgten auch für betretene Mienen im deutschen Lager.

Boll (Foto) sah nach seinem 4:2-Sieg über den 80 Plätze tiefer notierten Ex-Doppeleuropameister Andrej Gacina (Kroatien) seine Skepsis im WM-Vorfeld bestätigt. "Ich war in der Vorbereitung nicht in bester Verfassung, und das hat man auch gemerkt. Ich muss mich in der nächsten Runde sicher noch steigern, wenn ich nicht allzu früh raus sein will", sagte der Düsseldorfer Europameister.

Der Erfolg des 38-Jährigen sowie die Siege von Ex-Weltcupsieger Ovtcharov (4:0 gegen Michael Tauber/Israel), Bolls Doppelpartner Patrick Franziska (Saarbrücken), Europe-Top-16-Gewinnerin Petrissa Solja (Langstadt) und Doppel-Europameisterin Nina Mittelham (Berlin) verhinderten immerhin eine negative Auftaktquote des DTTB-Teams.

Vier Ausfälle in der ersten Runde

Nachdem zunächst bei den Damen die WM-Neunte Kristin Lang und Ex-Doppeleuropameisterin Sabine Winter (beide Kolbermoor) teils unerwartet früh auf der Strecke geblieben waren, schieden bei den Herren der frühere EM-Dritte Bastian Steger (Bremen) sowie Debütant Dang Qiu (Grünwettersbach) aus. Eine schlechtere Erstrunden-Bilanz verbuchte ein deutsches WM-Team zuletzt 1991 in Chiba/Japan, als von zehn Aktiven sogar nur die Hälfte die zweite Runde erreichte.

Insgesamt vier Erstrunden-Ausfälle in beiden Einzelkonkurrenzen mussten die DTTB-Asse zuletzt vor acht Jahren in Rotterdam quittieren.

sid | Stand: 23.04.2019, 17:03