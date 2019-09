Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-EM in Nantes das Halbfinale erreicht. Der Titelverteidiger und Topfavorit gewann am Freitagvormittag sein Viertelfinale gegen Slowenien mit 3:0. Im ersten Einzel holte Dimitrij Ovtcharov gegen den Bundesliga-Profi Darko Jorgic vom 1. FC Saarbrücken einen 0:2-Satzrückstand auf und siegte noch in 3:2 Sätzen.

Die weiteren Punkte holten Einzel-Europameister Timo Boll gegen Bojan Tokic (3:0) sowie Patrick Franziska gegen Deni Kozul vom TTC Jülich (3:0). Der deutsche Halbfinal-Gegner wird am Freitagabend zwischen Gastgeber Frankreich und Außenseiter Polen ermittelt.

Frauen-Team souverän weiter

Tags zuvor hatte das Frauen-Team das Viertelfinale erreicht. Han Ying, Petrissa Solja und Nina Mittelham gewannen ihr zweites und entscheidendes Vorrunden-Spiel klar mit 3:0. Petrissa Solja gab beim 3:2 gegen Giorgia Piccolin die einzigen Sätze der Partie ab. "Ich hab's mir selbst schwer gemacht" , gab Solja zu, "aber jetzt bin ich wenigstens im Turnier drin." Han Ying und Nina Mittelham setzten sich jeweils mit 3:0 durch. Nächster Gegner am Freitagmittag ist Portugal.

