Der Olympia-Dritte um Rekordeuropameister Timo Boll setzte sich 3:0 gegen Tschechien durch und hat vor dem letzten Spiel seiner Dreiergruppe am Donnerstag (05.09.19) gegen Russland damit gute Chancen auf den Viertelfinal-Einzug.

Franziska mit etwas Mühe

Boll (Düsseldorf) gelang zum Auftakt beim 3:0 gegen Pavel Sirucek ein klarer Sieg. Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) gab beim 3:1 gegen Tomas Polansky einen Satz ab, ehe Patrick Franziska (Saarbrücken) beim 3:2 gegen Lubomir Jancarik zum Abschluss über die gesamte Distanz gehen musste.

Deutschland, siebenmaliger EM-Champion und Sieger der Europaspiele im vergangenen Juni, ist als Nummer eins der Setzliste der große Goldfavorit.

Damen wollen den achten Titel

Auch die Damen können in Frankreich ihren insgesamt achten EM-Titel gewinnen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp tritt am Abend gegen Slowenien an. 2017 hatten die deutschen Damen EM-Silber gewonnen. Nur der Gruppensieger zieht in Nantes in die K.o.-Runde ein. Die erstmals stark reduzierte EM-Endrunde wird mit lediglich jeweils 24 Herren- und 24 Damen-Mannschaften ausgetragen.

Stand: 04.09.2019, 18:25