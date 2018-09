Tischtennis-EM - DTTB-Spieler im Achtelfinale, Gold im Mixed

Der Weltranglisten-Fünfte Ovtcharov siegte nach starker Vorstellung mit 4:1 gegen den Russen Alexander Schibajew und trifft nun am Samstag in der Runde der besten 16 auf den 42-jährigen Altmeister Wladimir Samsonow aus Weißrussland.

Rekord-Europameister Boll gewann am Freitagabend nur ganz knapp und mit viel Glück in 4:3 Sätzen gegen den Franzosen Can Akkuzu.

Duda sorgt für die größte Überraschung

Für eine große Überraschung sorgte der 24-jährige Benedikt Duda. Der Bundesliga-Profi vom TTC Schwalbe Bergneustadt gewann nach der Abwehr von vier Matchbällen mit 4:3 gegen den Weltranglisten-13. Simon Gauzy aus Frankreich.

Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken gewann gegen Bojan Tokic aus Slowenien (4:1). Ricardo Walther vom ASV Grünwettersbach schaltete Wang Yang aus der Slowakei ebenfalls in 4:1 Sätzen aus.

Winter und Mittelham ohne Satzverlust

Auch die verbliebenen deutschen Frauen haben das Achtelfinale erreicht. Sabine Winter, Petrissa Solja, Nina Mittelham und Han Ying gewannen ihre Zweitrunden-Spiele souverän. Winter und Mittelham blieben gegen Ganna Gaponowa aus der Ukraine und Szandra Pergel aus Ungarn ohne Satzverlust.

Solja und Han gewannen gegen Jana Noskowa aus Russland und Shao Jieni aus Portugal jeweils in 4:1 Sätzen. Kristin Lang war als einzige deutsche Spielerin schon am Donnerstag in der ersten Runde gescheitert.

Mixed-Team Filus/Han holt Goldmedaille

Das deutsche Mixed Ruwen Filus und Han Ying hat die Goldmedaille im gemischten Doppel erreicht. besiegten am Freitagabend im Endspiel das österreichische Duo Stefan Fegerl und Sofia Polcanova in 3:2 Sätzen.

Die zuvor letzten deutschen EM -Champions im Mixed waren 1978 in Duisburg die Ex-Nationalspieler Wilfried Lieck und Wiebke Hendriksen.

