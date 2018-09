Tischtennis-EM - Guter EM-Start für DTTB-Team

Der Weltranglisten-Vierte von Borussia Düsseldorf setzte sich am Donnerstagabend (20.09.2018) in der ersten Hauptrunde in 4:1 Sätzen gegen den Schweizer Lionel Weber durch. Boll hat den EM-Titel im Einzel bereits sechs Mal gewonnen, ist in Alicante aber durch die Folgen einer Halswirbel-Verletzung im Sommer gehandicapt. Der 37-Jährige ist mit großem Trainingsrückstand nach Spanien gereist.

Deutsche Frauen mit fast makelloser Bilanz

Auch die deutschen Tischtennis-Frauen haben den ersten vollständigen Wettkampftag mit einer sehr positiven Bilanz abgeschlossen. Nach dem Achtelfinaleinzug der beiden Doppel erreichten vier von fünf Spielerinnen die zweite Runde im Einzel. Han Ying, Sabine Winter, Petrissa Solja und Nina Mittelham gewannen ihre Erstrundenspiele weitgehend ungefährdet. Einzig Kristin Lang scheiterte zum Auftakt an der Rumänin Daniela Dodean-Monteiro.