Im Dezember 2017 war die Welt von Ovtcharov mehr als in Ordnung. Sein Name prangte ganz oben in der Weltrangliste. Hinter dem Deutschen lag ein phänomenales Jahr mit Siegen bei sieben World-Tour-Turnieren und dem Gewinn des Weltcups. Es war ein Hoch, auf das ein langes Tief folgte. Denn das neue Jahr begann mit einem Schock: Verletzung im Oberschenkel und Pause. " Das waren schon zwei extreme Gefühlswelten. Man ist ganz oben und dann ganz unten ", fasst Ovtcharov es zusammen.

Ovtcharov, der Ungeduldige

Es folgte eine ziemlich verkorkste erste Jahreshälfte für den Deutschen. Die Comebackversuche scheiterten mehr oder weniger kläglich. Er fing jeweils zu früh mit dem Spielen an und seine Verletzung brach immer wieder auf. Bei der Team- WM im Mai musste er im Halbfinale und Finale zuschauen. Einer von vielen bitteren Momenten in den vergangenen Monaten. " Daraus muss ich lernen ", analysiert Ovtcharov seine eigenen Fehler und sagt weiter: " Das war eine ganz harte Zeit und hat mich auch mental sehr mitgenommen. "

Im Sommer legte er sechs Wochen fast komplett den Schläger beiseite, verbrachte viel Zeit mit der Familie. Diese habe ihm neue Kraft gegeben. Außerdem heilte seine Verletzung komplett aus.

Durchschnittliche Vorbereitung

Danach brauchte Ovtcharov im Hinblick auf die EM vor allem viel Training und Wettkampfpraxis. Er habe selbst gemerkt, dass er "konditionell erstmal hintendran" war. Mit unbändigem Ehrgeiz und Trainingsfleiß kämpfte sich der Deutsche zurück. Als Generalproben für die kontinenetalen Titelkämpfe dienten im August die Bulgarian und Czech Open. Einmal Aus im Achtelfinale, einmal Aus im Viertelfinale.

Dimitrij Ovtcharov muss verletzt aufgeben

Die Ergebnisse waren allerdings nebensächlich. Viel wichtiger: der Körper macht wieder mit. " Seit einer Woche habe ich nochmal einen richtigen Leistungsschub gespürt. Ich bin happy, dass ich wieder voll belastungsfähig bin ", gibt sich Ovtcharov eine Woche vor der EM optimistisch. Er sei heiß auf sein "Lieblingsturnier" . Zwei Einzel-Titel hat er dort schon sammeln können. Nun soll der dritte folgen.

Fokus auf EM und Weltcup

Top-Favorit ist Ovtcharov nicht - ebenso wenig wie Timo Boll. Nach einer längeren Verletzung im Sommer muss der Düsseldorfer Profi genauso wie Ovtcharov abwarten, wo er steht. Achten sollte man auf den Saarbrücker Patrick Franziska, der bisher ein sehr vielversprechendes Jahr absolviert und vor allem verletzungsfrei geblieben ist.

Doch auch außerhalb Deutschlands gibt es einige, die ein Wörtchen mitreden wollen – wie beispielsweise der amtierende Champion Emmanuel Lebesson und sein französischer Teamkollege Simon Gauzy. Oder der formstarke Engländer Liam Pitchford, der zuletzt sogar Weltmeister Ma Long in die Schranken weisen konnte.

"Europa ist ein ganz eng besetztes Feld. Da kann die Tagesform entscheiden ", verweist Ovtcharov bei der EM auf die Ausgeglichenheit auf dem Kontinent. Bei ihm selbst liegt die Konzentration erst auf der Europameisterschaft, dann auf dem Weltcup im Oktober. " Das sind zwei superwichtige Turniere für das Selbstvertrauen und den Start ins Jahr 2019 ." Und für ihn selbst vielleicht zwei wichtige Stationen auf seinem Weg zurück zu alter Stärke.

Stand: 17.09.2018, 08:00