Tischtennis-EM: Boll holt sich den siebten Titel

Am Schlusstag gewann der Weltranglisten-Vierte zunächst das deutsche Halbfinal-Duell mit seinem Freund Patrick Franziska in 4:3 Sätzen und am Abend auch noch das Endspiel gegen den rumänischen Außenseiter Ovidiu Ionescu mit 4:1. " Ich kann das gar nicht glauben. Ich hatte null Erwartungen vor diesem Turnier ", sagte Boll: " Aber ich bin ein Kämpfer, ich gebe nie auf ."

Auch die Konkurrenz hatte mit Problemen zu kämpfen

Der einzige, der nie wirklich an seinen siebten EM-Titel nach 2012, 2011, 2010, 2008, 2007 und 2002 glauben wollte, war Boll selbst. " Ich bin nach meiner langen Pause noch etwas langsam ", hatte er erst am Freitag in Alicante betont. Den Erfolg verdankte er am Ende seinen Leistungssteigerungen von Spiel zu Spiel. Und dem Umstand, dass auch andere Konkurrenten mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hatten. Sein stärkster Rivale Dimitrij Ovtcharov schied bereits im Achtelfinale gegen den Altmeister Wladimir Samsonow aus Weißrussland aus, weil ihm nach zwei langen Verletzungspausen ebenfalls noch die Wettkampfpraxis fehlt. Den besonders hoch gehandelten Engländer Liam Pitchford räumte Boll am Samstag selbst aus dem Weg (4:2).

Gute Bilanz für Deutschen Tischtennisbund

Bolls insgesamt 18. EM-Titel bescherte dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) eine Rekordbilanz in der 60-jährigen EM-Geschichte von erstmals drei Goldmedaillen in den fünf Einzelwettbewerben. Vor Bolls Sieg über Ionescu hatten das Mixed Ruwen Filus/Han Ying (Fulda/Düsseldorf-Tarnobrzeg) und das Damen-Doppel Kristin Lang/Nina Mittelham (Kolbermoor/Berlin) gewonnen. Mit zusätzlich vier Bronzemedaillen kehrt der DTTB als Gewinner der Nationenwertung aus Spanien zurück.

Bundestrainer Jörg Roßkopf freute sich über die Erfolge seiner Spieler. Er hatte schon vor dem Turnier gesagt: " Bei Timo Boll bin ich total entspannt. Diese EM kommt ihm vielleicht zwei Wochen zu früh. Aber wenn er sich über ein, zwei Runden wieder in eine Form hineinspielen kann, dann fragt sich am Ende jeder: War da mal was? "

Stand: 23.09.2018, 20:34