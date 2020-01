Das Turnierbüro in Köln gibt es schon, im Sommer 2021 sollen dann die Spielerinnen folgen: Ein Kölner Konsortium um Turnierdirektor Oliver Müller wird im nächsten Jahr ein erstklassiges Tennis-Damen-Turnier ins Rheinland holen. "Die Lizenz ist gekauft, die Verträge sind gemacht. Wir werden also ein Tennis-Turnier aus dem Bereich der Champions League in der Region sehen" , sagt Müller am Montag (20.01.2020).

Lizenz aus Österreich gekauft

Der 41-Jährige und seine Mitstreiter erwarben die Lizenz von einer österreichischen Firma, die damit zuletzt ein Turnier in Nürnberg betrieb. "Die Lizenzen sind begrenzt und haben einen siebenstelligen Wert" , erklärt Müller, der den Deal in Zusammenarbeit mit der Womens Tennis Association (WTA), der Vereinigung der professionellen Tennisspielerinnen, abwickelte.

Vier Turniere in Deutschland

Weltweit gibt es derzeit 60 WTA-Turniere, vier davon werden 2021 in Deutschland stattfinden. In Berlin und Bad Homburg wird auf Rasen gespielt, in Stuttgart geht's in die Halle, nun kommt im Rheinland ein Turnier auf Sand hinzu. Wo genau das Turnier stattfinden wird, soll im Herbst bekanntgegeben werden.