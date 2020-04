Angesichts des Verlaufs der Coronapandemie sei es nicht möglich, das Grand-Slam-Turnier wie geplant vom 29. Juni bis 12. Juli auszutragen, hieß es. Stattdessen soll die 134. Ausgabe nun vom 28. Juni bis 11. Juli 2021 über die Bühne gehen. Zuletzt waren bereits die French Open in den September verlegt worden, die ATP und die WTA pausieren bis mindestens 7. Juni.

Das traditionsreichste Turnier der Tenniswelt fiel bisher seit seiner Premiere 1877 lediglich während der zwei Weltkriege zwischen 1915 und 1918 sowie 1940 bis 1945 aus. Seit 1946 gab es bisher keine weitere Unterbrechung.

Ian Hewitt: Absage "richtige Entscheidung"

"Das ist eine Entscheidung, die uns nicht leichtgefallen ist" , sagte Ian Hewitt, Vorsitzender des veranstaltenden All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC): "Wir haben sie unter größter Rücksicht auf die öffentlichen Gesundheit und des Wohlbefinden aller getan, die zusammenkommen, um Wimbledon zu verwirklichen." Dass es die erste Absage seit dem Zweiten Weltkrieg ist, habe die Verantwortlichen belastet, sagte Hewitt weiter. Nach "eingehender und umfassender Betrachtung aller Szenarien" sei die außergewöhnliche Maßnahme in Zeiten der Coronapandemie jedoch die "richtige Entscheidung" . Rekordsieger Roger Federer (39) schrieb bei Twitter, er sei "am Boden zerstört" .

Jetzt gelte es zu schauen, wie Wimbledon zur Bewältigung der Corona-Pandemie beitragen könne. Immerhin: Finanziell fällt der AELTC trotz des insgesamt elften und seit den großen Kriegen (1914 bis 1918 und 1940 bis 1945) ersten Ausfalls offenbar vergleichsweise weich. Laut britischer Medienberichte ist Wimbledon im Besitz eines Versicherungsscheins gegen eine Pandemie - kein anderes Weltevent ist im Sport bisher bekannt, das derart gut abgesichert gegen die Krise ist.

Deutsche Rasensaison fällt aus

Mit der Absage von Wimbledon fällt auch die komplette Rasensaison und der geplante deutsche Turnier-Sommer aus. Die Tennis-Tour werde aufgrund der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 13. Juli unterbrochen, teilten die Spielerorganisationen ATP und WTA am Mittwoch mit. Damit finden auch die deutschen Turniere in Stuttgart (08.06.20), Halle (beide Herren) sowie Berlin (15.06.20) und Bad Homburg (beide Damen) und weitere internationale Veranstaltungen nicht statt.

Für Stuttgart und Berlin werden Verlegungen geprüft. "Voraussetzung dafür ist, dass sich die aktuelle Lage soweit entspannt, dass der Spielbetrieb auf der ATP-Tour wieder aufgenommen werden kann" , sagte Stuttgarts Turnierdirektor Edwin Weindorfer. "Bei der Abhaltung eines Turniers darf weder für die Spieler und deren Betreuer noch für die Turniermitarbeiter und die Zuschauer ein gesundheitliches Risiko bestehen."

