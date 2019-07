"Episch" – Stimmen und Fakten zum Wimbledon-Finale

Das längste Finale

Aufschlagverluste auf beiden Seiten steigerten die Spannung bis zum allerletzten Punkt, schließlich jubelte nach 4:57 Stunden wie im Vorjahr Djokovic. Zuvor hatten sich 2008 der Spanier Rafael Nadal und Federer mit 4:48 Stunden das bis dato längste Endspiel geliefert, auch damals verlor der Schweizer.

Matchbälle abgewehrt

Novak Djokovic hat als erster Tennisspieler seit 71 Jahren nach Abwehr von Matchbällen das Turnier in London für sich entschieden. Zuvor war das 1948 vorgekommen, als der Amerikaner Robert Falkenburg den Australier John Bromwich in 7:5, 0:6, 6:2, 3:6, 7:5 besiegte und dabei drei Matchbälle abwehrte. Federer hatte beim Stand von 8:7 und eigenem Aufschlag zwei Matchbälle ausgelassen.

Erster Match-Tiebreak

Im Finale kam zum ersten Mal in einem Einzel die neue Regelung zur Anwendung, nach der im fünften Satz beim Stande von 12:12 ein Tiebreak über den Sieger entscheidet. Djokovic hatte wie in den Sätzen eins und drei im Tiebreak das bessere Ende für sich.

Unglaublich, beeindruckend, legendär

"Ein unglaubliches Finale", meinte Tennis-Ikone Rod Laver. Herzogin Kate sagte in den Katakomben: "Das war beeindruckend." "Tennis ist in jedem Fall der Sieger", twitterte die deutsche Damen-Chefin Barbara Rittner. "Ein episches Männer-Finale", schrieb Tennis-Ikone Billie Jean King.

Djokovic rückt an Nadal und Federer ran

Heißer Kampf auf dem Podium: Novak Djokovic rückte durch den Triumph mit seinem insgesamt 16. Titel bei einem der vier größten Tennis-Turniere bis auf zwei Trophäen an Rafael Nadal und auf vier an Roger Federer heran. Die "Big Three" sind die einzig noch aktiven Spieler aus den Top sechs.