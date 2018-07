Triumph 2018: Kerber holt den Wimbledon-Titel

Kerber setzte sich am Samstag (14.07.2018) nach 1:05 Stunden im Endpsiel der "All England Championships" überraschend deutlich in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:3 gegen die US -Amerikanerin Williams durch. Damit feierte die 30-Jährige aus Kiel nach den Australian Open und den US Open im Jahr 2016 ihren insgesamt dritten Grand-Slam-Titel. Gleichzeitg nahm sie erfolgreich Revanche für die Niederlage im Wimbledon-Finale 2016 gegen Williams.

"Ich musste mein bestes Tennis spielen gegen einen Champion wie Serena", sagte eine bewegte Kerber nach dem Triumph, "es war immer ein großer Traum, in Wimbledon zu gewinnen." Williams, die erst ihr viertes Turnier nach einer knapp einjährigen Babypause spielte, zollte ihrer Gegnerin nach der Niederlage Respekt: "Ich habe alles versucht, aber Angelique hat heute einfach ein fantastisches Match gespielt."

Kerber auf den Punkt da

Auf dem Center Court ging die an Nummer elf gesetzte Kerber gegen die favorisierte Williams von Beginn an konzentriert zu Werke. Gleich drei Mal nahm die Deutsche der 36-Jährigen Amerikanerin im ersten Satz den Aufschlag ab und holte ihn nach 32 Minuten mit 6:3.

Williams leistete sich unter dem präzisen und druckvollen Spiel von Kerber erstaunlich viele Fehler und konnte ihrer Gegnerin gerade einmal das Aufschlagspiel abnehmen.

Nachfolgerin von Steffi Graf