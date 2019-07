Näheres dürfe er nicht sagen. So bleibt vieles nebulös in diesem Streit zwischen dem hoch veranlagten Tennisspieler und Patricio Apey, einem 53 Jahre alten Chilenen, der die ACE Group in London als Direktor führt.

Im Rechtsstreit mit Alexander Zverev: Patricio Apey

Die Beratungsfirma hatte schon viele Größen aus dem Tennisgeschäft unter Vertrag, etwa den britischen Wimbledonsieger Andy Murray, auch die ehemalige argentinische Weltklassespielerin Gabriela Sabatini und den Deutschen Nicolas Kiefer.

Zverev wurde viele Jahre von Apey betreut, zum Nutzen für beide. Im Herbst 2018, just nach Zverevs Sieg beim ATP -Finale, soll es dann zum Bruch gekommen sein. Warum ausgerechnet nach einem Triumph, wurde Zverev gefragt, und er antwortete wieder nur vage: "Weil nach dem Erfolg kommt seine Arbeit. Und da kommen viele Dinge dann raus."

"Es geht um sehr, sehr viel Geld"

Thomas Perlebach berichtet seit vielen Jahren für den ARD -Hörfunk über Tennis. Er kennt Zverev schon lange und ist auch beim Turnier 2019 wieder in Wimbledon.