Die Unvorhersehbarkeit prägt das Damen-Tennis

Es war, als führe ein ICE über Maria Sharapowa hinweg. Serena Williams deklassierte die Russin in weniger als einer Stunde mit 6:1, 6:1 in der ersten Runde der US Open in New York. Scharapova, immerhin fünffache Grand-Slam-Siegerin, schlich vom Platz wie ein begossener Pudel.

Serena Williams dagegen zeigte nochmal ihr ganzes Können und torpedierte Scharapova mit ihren knallharten und geradezu brachialen Auf- und Angriffsschlägen. Die machten in den vergangenen Jahren so oft den Unterschied aus - und Williams damit zur fast unschlagbaren Dauergewinnerin im Frauen-Tennis.

Drei Herren dominieren

Mittlerweile ist die US-Amerikanerin Mutter und mit 37 Jahren kann sie diese hervorstechenden Leistungen nicht mehr dauerhaft zeigen. Und das machen sich die vielen Kontrahentinnen zunutze. Unter anderem Angelique Kerber, die in New York allerdings bereits in der ersten Runde ausgeschieden ist.