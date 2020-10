Video: Tennis: Daniel Altmaier verliert Auftakt-Match in Köln

Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Köln knapp in der ersten Runde ausgeschieden. Der 22-Jährige verlor gegen den Qualifikanten Henri Laaksonen aus der Schweiz in einem umkämpften Spiel mit 6:3, 3:6, 6:7. | video