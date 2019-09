Video: Basketball-WM: Deutschland sammelt Selbstvertrauen

Die deutschen Basketballer zeigen bei der WM in China endlich ihr Potenzial und schlagen Jordanien deutlich. Dennis Schröder und Co. sammelten so Selbstvertrauen für die verbleibenden beiden Platzierungsspiele. | video