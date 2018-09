US Open 2018 - das Halbzeit-Fazit

Sportschau | 03.09.2018 | 01:49 Min. | Verfügbar bis 03.09.2019 | Das Erste

Die erste Woche der US Open ist rum. 16 deutsche Spielerinnen und Spieler sind gestartet, nur einer hat es bis ins Achtelfinale und damit in die heiße Phase des letzten Grand Slams geschafft - ziemlich ernüchternd. Torben Beckmann in New York schaut auf die 1. Grand-Slam-Woche zurück.