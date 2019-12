Video: Hannover-Burgdorf gewinnt gegen Erlangen

Sportschau. . 02:02 Min. . Das Erste.

Ein schlechter Start in die Partie hält die TSV Hannover-Burgdorf nicht davon ab, in der Handball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge zu feiern. Die Niedersachsen schlagen den HC Erlangen. Erlangens Torhüter Carsten Lichtlein stellt dabei einen neuen Rekord auf. | video