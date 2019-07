Die Krux mit der Technik beim Tennis

Bei den Profis in Wimbledon sehen die technisch komplexen Tennis-Schläge ganz einfach aus. Tennis-Dozent und -Trainer Ralph Grambow erklärt, was die guten Spieler alles richtig machen - und zeigt typische Fehler auf, die gerade Anfänger in diesem Sport immer wieder begehen. Und welch große Rolle dabei auch die Psyche spielt.