Audio: Alexander Schwolow: "Letzten 20 Minuten waren furchtbar"

Sportschau. . 01:45 Min. . ARD. Von Christian Schulze.

Der SC Freiburg muss in Köln eine 0:4-Niederlage hinnehmen. In dieser Höhe und über die zwei Gegentore am Ende ärgert sich Freiburgs Torwart Alexander Schwolow und lobt die gute Tagesform der Kölner. | audio