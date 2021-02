Australian Open - die "Cyborgs" sind noch immer vorne

Sportlich war am Ende alles fast wie immer. Naomi Osaka ist die erste Spielerin seit Maria Scharapowa 2014, die ihren bereits vierten Majortitel gewann. Die außerhalb der Tennisplätze so schüchterne Japanerin hat unter ihrem neuen Coach Wim Fissette (der Kerber 2018 zum Wimbledontitel führte) eine echte Siegermentalität entwickelt. Osaka sagte: "Für Finals habe ich mir die Einstellung angeeignet, dass sich die Menschen nicht an die Finalverlierer erinnern." Es war ihr vierter Sieg im vierten großen Finale.

Osaka gewinnt Duell der Generationen

Osaka, die mittlerweile die weltweit bestbezahlte Sportlerin ist (34 Millionen Dollar jährlich laut "Forbes"), gewann auch gegen ihre Vorgängerin Serena Williams. Die 39-Jährige präsentierte sich physisch und spielerisch klar verbessert, schlug mit Simona Halep und Aryna Sabalenka auf dem Weg ins Halbfinale zwei hochgehandelte Top-10-Spielerinnen.

Doch gegen Osaka strauchelte Williams im immer aussichtsloser werdenden Kampf um den ewigen Grand-Slam-Rekord (24). Von solchen Zielen sind die deutschen Damen meilenweit entfernt. Erstmals seit Wimbledon 2008 erreichte keine DTB -Spielerin die dritte Runde.

Zverev: "Bin nicht weit weg"

Bei den Herren lieferte Alexander Zverev, Deutschlands Nummer eins, dem Branchenprimus Novak Djokovic im Viertelfinale einen Kampf. Nachdem der 23-Jährige den ersten Satz gewann, gab er in den Sätzen drei und vier Breakvorsprünge ab. "Djokovic spielt dann eine halbe Stunde fehlerfrei. Da darfst du dir keine Schwäche erlauben. Aber ich habe gezeigt, dass ich nicht weit weg bin" , erklärte der sichtbar niedergeschlagene deutsche Davis-Cup-Spieler.

In der anderen Turnierhälfte gelang es Stefanos Tsitsipas als erst zweitem Spieler bei einem Grand Slam überhaupt, Rafael Nadal nach 2:0-Satzrückstand noch zu besiegen. Doch der Grieche wurde im Halbfinale der nächsten Generation von Daniil Medwedew, dem derzeit stärksten jungen Spieler, überrollt. Djokovic hatte nach Zverev mit Aslan Karazew den ersten Grand-Slam-Debütanten aller Zeiten in einem Majorhalbfinale eliminiert und war am Sonntag im Finale gegen Medwedew beim glatten Dreisatzsieg vor allem mental deutlich überlegen.

54 der vergangenen 63 Slams gingen an die Top 3

Die großen drei (Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer) sind noch immer an der Spitze. Medwedew nannte sie in der Pressekonferenz "Cyborgs – aber auf eine positive Art und Weise." Das Trio hat 54 der vergangenen 63 Grand Slams seit Roger Federers erstem Wimbledonsieg 2003 ergattert. Djokovic allerdings kommt mit seinem neunten Titel in Melbourne und nun insgesamt mit 18 Grand Slam-Titeln seinen Kontrahenten (jeweils 20 Titel) nahe.

Obwohl es mit Medwedew, Tsitispas, Zverev, Dominic Thiem und auch Andrej Rubljow gleich fünf junge Spieler gibt, die die großen drei ins Straucheln bringen können, haben sie es bei den Grand Slams noch nicht vollends gepackt: Straucheln ist eben nicht hinfallen.

Eine Bubble wie in der NBA?

Dass die Tour planmäßig fortgesetzt werden kann, darf angezweifelt werden. Djokovic argumentierte angesichts einiger Verletzungen, er spielte laut eigenen Angaben unter starken Schmerzmitteln mit einem Muskelriss, dass die Quarantänemaßnahmen auf Dauer keine Lösung darstellten.

"Wir können momentan keine Reisetour haben" , sagte auch Zverev. Beide streben mehrere Turniere am gleichen Standort nach Vorbild der NBA -Bubble an. Die verantwortlichen Verbände haben sich dazu bislang noch nicht geäußert.

Stand: 21.02.2021, 18:30