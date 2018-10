WTA-Finale - Switolina zieht ins Endspiel ein

Die 24-Jährige verwandelte im ersten Halbfinale gegen Kiki Bertens (Niederlande) nach 2:42 Stunden ihren ersten Matchball zum 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Im Endspiel beim Turnier der besten acht Spielerinnen der Saison trifft Switolina entweder auf die frühere US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA) oder Karolina Pliskova (Tschechien).

Bertens lässt Chancen liegen

Im engen und umkämpften Halbfinale verschenkte Bertens den ersten Durchgang, als ihr beim zweiten Satzball von Switolina ein Doppelfehler unterlief. Im zweiten Durchgang konnte die Weltranglisten-Neunte zunächst vier Satzbälle nicht nutzen, ehe die 26-Jährige den Ausgleich schaffte. Switolina ging im entscheidenden Satz 3:1 in Führung und brachte diesen Vorsprung nach 2:38 Stunden ins Ziel. Damit gewann sie nach einer makellosen Vorrunde auch ihre vierte Partie bei der inoffiziellen WM in Singapur.

Switolina hatte bei ihrer zweiten Teilnahme am WTA-Finale nach 2017 bereits alle drei Matches in der Weißen Gruppe gewonnen. Im vergangenen Jahr war sie in der Gruppenphase gescheitert. Bertens hatte sich bei ihrer Premiere beim Saisonfinale in der Roten Gruppe unter anderem gegen Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) durchgesetzt.

Das Saisonfinale der WTA-Tour findet in diesem Jahr zum letzten Mal in Singapur statt, ehe es ab 2019 für zehn Jahre im chinesischen Shenzhen ausgetragen wird. Insgesamt gibt es sieben Millionen Dollar zu gewinnen, ab dem kommenden Jahr soll das Preisgeld auf 14 Millionen Dollar steigen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 27.10.18, 22.50 Uhr

dpa/sid | Stand: 27.10.2018, 13:14