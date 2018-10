Switolina gewinnt WTA-Saisonfinale in Singapur

Die 24-Jährige, die bei den Grand-Slam-Turnieren bislang noch nicht über das Viertelfinale hinausgekommen ist, setzte sich im Endspiel gegen Sloane Stephens 3:6, 6:2, 6:2 durch. Die US-Amerikanerin hatte zuvor Wimbledonsiegerin Angelique Kerber im letzten Gruppenspiel aus dem Wettbewerb geworfen.

"Besonderer Moment"

"Das ist ein besonderer Moment für mich. Singapur wird sehr, sehr lange in meinem Herzen bleiben" , sagte Switolina, die als erste Ukrainerin das Saisonfinale für sich entschied. Stephens (25) lobte ihre Bezwingerin als "großartige Person, tolle Spielerin und noch bessere Kämpferin".

Umzug nach Shenzhen

Switolina ist die letzte Siegerin in Singapur, das Turnier der acht saisonbesten Spielerinnen zieht nach fünf Jahren im südostasiatischen Stadtstaat nach China um. Bis 2028 soll das Saisonfinale in Shenzhen ausgetragen werden, das Preisgeld wird auf 14 Millionen Dollar verdoppelt. Switolina kassierte als ungeschlagene Turniersiegerin 2,662 Millionen Dollar.

Kerber schied bei ihrer fünften Teilnahme zum vierten Mal in der Gruppenphase aus, der Kielerin gelang nur ein Sieg über US-Open-Siegerin Naomi Osaka (Japan). 2016 hatte Kerber das Endspiel in Singapur erreicht. Letzte deutsche Siegerin ist Steffi Graf, die 1996 in New York ihren fünften Titel beim Saisonfinale holte. Rekordsiegerin ist Martina Navratilova mit acht Triumphen.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, 28.10.18, 22.50 Uhr

