Federer schrieb am Mittwoch (22.04.20): "Bin ich der einzige, der sich fragt, ob jetzt nicht die Zeit wäre, dass sich das Männer- und das Frauentennis zusammenschließen?" Es sei zu verwirrend für die Fans, "wenn es verschiedene Weltranglistensysteme, verschiedene Logos, verschiedene Webseiten, verschiedene Turnierkategorien" gebe.

Der 38 Jahre alte Grand-Slam-Rekordchampion erhielt unter anderem Zustimmung von seinem Dauerrivalen Rafael Nadal. Es wäre "großartig, aus dieser weltweiten Krise mit der Einheit des Männer- und Frauentennis" hervorzukommen, antwortete der Spanier. Allerdings lässt sein Tweet auch erahnen, dass das Thema im Hintergrund schon länger besprochen wird. Denn Nadal beginnt seinen Tweet mit den Worten: "Hey @rogerfederer, wie Du aus unseren Diskussionen weißt, stimme ich zu ..."

Zuspruch auch von Billie Jean King

Auch US-Ikone Billie Jean King, die 1973 an der Gründung der für die Frauen-Turniere zuständige WTA beteiligt war, äußerte sich auf Twitter. "Das ist mein Reden seit den frühen 70er-Jahren. Eine Stimme, Frauen und Männer zusammen, das ist schon lange meine Vision für das Tennis. Die WTA für sich alleine war immer nur der Plan B."

Reaktionen kamen auch von aktiven Spielerinnen. "Du bist nicht der einzige", schrieb etwa die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Simona Halep aus Rumänien.

WTA, ATP, ITF - und noch mehr

Neben der WTA und dessen Männer-Pendant ATP organisiert auch der Weltverband ITF eigene Turniere, die meisten davon auf der drittklassigen ITF Future Tour. Zudem haben die vier eigenständigen Grand-Slam-Turniere großen Einfluss auf den Kalender, auf den zunehmend auch private Veranstalter drängen. Federer selbst veranstaltet zum Beispiel mit seiner Agentur Team8 den Laver Cup, bei dem Profis aus Europa auf Spieler aus dem Rest der Welt treffen.

Noch kein Equal Pay

Eine Zusammenlegung von ATP und WTA könnte auch ein weiterer Schritt in Richtung gleicher Bezahlung sein. Bei den vier Grand Slams ist das Preisgeld der Frauen bereits angeglichen worden an das der Männer. Auf der übrigen Profi-Tour sieht es noch anders aus. Die New York Times hat ausgerechnet, dass die Top 100 der Frauen auf der WTA-Tour nur 80 Prozent von dem verdienen können, was die Männer auf der ATP-Tour bekommen.

