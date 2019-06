Eigenwilliges System

Federer bevorzugt? Nadal beklagt sich über Setzliste in Wimbledon

Von Chaled Nahar

Rafael Nadal steht in der Weltrangliste auf Platz zwei vor Roger Federer - ist in Wimbledon aber hinter ihm gesetzt. Das einzigartige wie eigenwillige System der Setzlisten in Wimbledon steht wieder in der Diskussion.