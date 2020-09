Der Thron war eigentlich reserviert für Novak Djokovic. Der Weltranglisten-Erste und große Titelfavorit sollte ihn am kommenden Sonntag (13.09.2020) erneut besteigen nach dem Sieg im Finale des Herrenwettbewerbs. So war es geplant. Es wäre Djokovics vierter Titel bei den US Open gewesen.

Jetzt kommt alles anders bei dieser skurillen Veranstaltung in New York. Mit einer Disziplinlosigkeit hat sich Djokovic selbst aus dem Turnier bugsiert. Der Champion in diesem Jahr wird ein anderer sein.

"Bin nicht der Einzige, der eine Chance hat"

" Nun wird es interessant", sagte Alexander Zverev nach dem Djokovic-Aus. " Ich bin nicht der Einzige, der eine Chance hat. Ich hoffe, dass ich mich weiter im Turnier entwickeln kann. Mal schauen, wie es dann am Ende aussieht", sagte die deutsche Nummer eins, die zuvor in eindrucksvoller Manier und mit ganz starker Leistung den Spanier Alejandro Davidovich Fokina in drei kurzen Sätzen aus dem Turnier befördert hatte.

Das Turnier in New York hat in diesem Jahr coronabedingt natürlich nicht den Stellenwert, den es sonst aufweist. In Rafael Nadal und Roger Federer haben zwei der Top-Stars aufgrund der Pandemie abgesagt. Und doch wäre ein Finaleinzug oder gar der Sieg bei den US Open in diesem Jahr ein Meilenstein in Alexander Zverevs Karriere.