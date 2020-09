Tennis-Profi Tim Pütz über US Open: "Wir waren nicht in einer Blase"

Nach dem ersten Corona-Fall bei den US Open befinden sich elf weitere Tennis-Profis in Sonderquarantäne. Sie standen in engerem Kontakt zum positiv getesteten Franzosen Benoit Paire, dürfen jedoch weiterspielen. Die Kritik an dieser Entscheidung wird lauter. | mehr